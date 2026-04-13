Володимир Кириченко

Друга ракетка світу італійський тенісист Яннік Сіннер виграв Masters у Монте-Карло, у фіналі здолавши лідера світового тенісу іспанця Карлоса Алькараса.

Матч тривав 2 години 14 хвилин і завершився з рахунком 7:6 (7:5), 6:3.

Під час зустрічі Алькарас зробив три ейси, припустився п'яти подвійних помилок і реалізував два брейк-пойнти з п'яти. Сіннер жодного разу не подав навиліт, припустився двох подвійних помилок і зумів реалізувати 3 брейк-пойнти з 11 зароблених.

Сіннер після цієї перемоги знову стане першою ракеткою світу. Яннік також виграв третій турнір поспіль, раніше оформивши «Сонячний дубль» в Індіан-Уеллсі та Маямі.

