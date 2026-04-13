Сіннер став переможцем Masters у Монте-Карло, обігравши у фіналі Алькараса
Італієць знову опинився на вершині світового рейтингу
близько 1 години тому
Друга ракетка світу італійський тенісист Яннік Сіннер виграв Masters у Монте-Карло, у фіналі здолавши лідера світового тенісу іспанця Карлоса Алькараса.
Матч тривав 2 години 14 хвилин і завершився з рахунком 7:6 (7:5), 6:3.
Під час зустрічі Алькарас зробив три ейси, припустився п'яти подвійних помилок і реалізував два брейк-пойнти з п'яти. Сіннер жодного разу не подав навиліт, припустився двох подвійних помилок і зумів реалізувати 3 брейк-пойнти з 11 зароблених.
Сіннер після цієї перемоги знову стане першою ракеткою світу. Яннік також виграв третій турнір поспіль, раніше оформивши «Сонячний дубль» в Індіан-Уеллсі та Маямі.
Раніше визначилися всі учасники фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг.
