Володимир Кириченко

Вчора, 16 листопада, відбувся фінал Підсумкового турніру ATP у Турині.

Перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас програв італійцю Янніку Сіннеру (№2 АТР) – 6:7, 5:7.

Окрім фіналу Підсумкового турніру, Сіннер та Алькарас зустрілися між собою в трьох фіналах цьогорічних турнірів Grand Slam – на Roland Garros та US Open тріумфував іспанець, на Wimbledon – італієць.

Вперше від 1970 року, коли був заснований Підсумковий турнір, два тенісисти зустрілися у фіналі 3+ турнірів Grand Slam та фіналі Підсумкового турніру в одному сезоні.

Нагдаємо, що Сіннер наголосив, що цей титул — результат роботи всієї команди.