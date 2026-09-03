Денис Сєдашов

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (ATP 3) вийшов до 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату США 2026 року.

У матчі другого кола іспанець переміг португальця Жайме Фарію (ATP 72) у чотирьох сетах.

Поєдинок тривав 2 години 41 хвилину. За цей час Алькарас виконав три ейси, припустився чотирьох подвійних помилок і реалізував 7 із 12 брейк-пойнтів. На рахунку Фарії п'ять подач навиліт, 11 подвійних помилок та два реалізованих брейк-пойнти з семи.

US Open 2026. 1/32 фіналу

Карлос Алькарас (Іспанія) — Жайме Фарія (Португалія) — 4:6, 6:0, 6:3, 6:2

У третьому колі іспанець зіграє проти китайського тенісиста У Ібіна (ATP 113).

Костюк здолала ексчемпіонку US Open і вийшла до 1/16 фіналу турніру.