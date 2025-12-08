«Хочу бути вдома»: Енді Маррей пояснив, чому не прагне повернення на корт
Дворазовий олімпійський чемпіон заявив, що не сумує за професійним тенісом
25 хвилин тому
Фото: Getty Images
Експерша ракетка світу Енді Маррей розповів, як змінилося його життя після завершення кар’єри. Слова наводить Hello.
За словами Маррея, він зовсім не сумує за професійним тенісом і тепер цінує зовсім інші речі:
Я зрозумів, що більше не хочу жити в роз’їздах. Хочу бути вдома. Зараз я не граю в теніс — і це приносить мені справжнє полегшення. Мої пріоритети змінилися: раніше я був повністю зосереджений на спорті, а тепер стільки ж уваги приділяю родині та дітям. У мене зовсім немає бажання повертатися на корт, і я вважаю це хорошим знаком.
