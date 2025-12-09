Володимир Кириченко

24-разовий переможець Шоломів сербський тенісист Новак Джокович назвав можливого переможця чемпіонату світу-2026 з футболу.

На думку легенди спорту, у вирішальний матч вийдуть збірні Португалії та Мексики, але титул дістанеться португальцям. Цитує Джоковича ESPN.

«Я буду зухвалим: Португалія. Вона обіграє Мексику у фіналі».

Раніше відбулося жеребкування групового етапу ЧС-2026. Португалія потрапила до групи K, де зустрінеться з Узбекистаном, Колумбією та переможцем стикових матчів у дорозі A – Новою Каледонією, Ямайкою чи ДР Конго.

Мексика як країна-господарка опинилася у групі A, де зіграє з ПАР, Південною Кореєю та переможцем шляху D – Чехією, Ірландією, Данією чи Північною Македонією.

Нагадаємо, Джокович став найвіковішим переможцем турніру ATP.