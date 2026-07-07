Денис Сєдашов

Сьома ракетка світу Корі Гауфф пробилася до 1/2 фіналу Wimbledon, здобувши вольову перемогу в американському дербі проти четвертої ракетки світу Джессіки Пегули. Матч закінчився з рахунком 4:6, 6:3, 6:3.

Тенісистки провели на корті 1 годину 47 хвилин. Гауфф виконала сім ейсів, припустилася семи подвійних помилок та реалізувала 100% брейк-пойнтів (5 із 5). Пегула двічі подала навиліт, зробила дві подвійні помилки і реалізувала три брейк-пойнти з семи.

У півфіналі трав'яного мейджора Корі Гауфф зіграє проти переможниці протистояння між японкою Наомі Осакою та чешкою Кароліною Муховою.

Костюк проти фіналістки Wimbledon. Визначилася суперниця українки в 1/4 фіналу.