Денис Сєдашов

Італійська тенісистка Жасмін Паоліні (8 WTA) зазнала поразки у матчі групового етапу Підсумкового чемпіонату WTA. Жасмін поступилася лідерці рейтингу, білорусці аріні сабалєнко.

Поєдинок тривав 1 годину 10 хвилин. сабалєнко виконала 11 ейсів, не припустилася жодної подвійної помилки та реалізувала чотири з шести брейкпоїнтів. Паоліні, своєю чергою, зробила два ейси та змогла реалізувати лише один із чотирьох брейкпоїнтів.

Підсумковий турнір WTA. Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). Хард.

аріна сабаленко (білорусь) — Жасмін Паоліні (Італія) — 6:3, 6:1

У наступному матчі аріна сабалєнко зіграє проти американки Корі Гауфф, а Паоліні зустрінеться з Джесікою Пегулою.

