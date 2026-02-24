Денис Сєдашов

Тенісний турнір категорії ATP-500 в Акапулько відбудеться за планом, попри повідомлення про заворушення в Мексиці після вбивства лідерів одного з наркокартелів.

У пресслужбі змагань спростували чутки про можливе скасування турніру через безпекову ситуацію, наголосивши, що вони не відповідають дійсності.

Abierto Mexicano Telcel повідомляє, що чутки, які поширюються в пресі та соціальних мережах щодо нібито скасування турніру через проблеми з безпекою в штаті Халіско, є неправдивими. Турнір не публікував жодних повідомлень про відміну. Захід відбудеться за розкладом і проходитиме у звичному режимі.

Ми залишаємося в координації та постійному контакті з федеральними, державними й муніципальними органами влади, дотримуючись встановлених протоколів безпеки.

Зазначається, що Акапулько розташований приблизно за 800 кілометрів від Гвадалахари, яка стала епіцентром зіткнень.

