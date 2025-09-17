Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася емоціями після перемоги над лідеркою збірної Іспанії Паулою Бадосою.

Світоліна забезпечила українській команді історичний вихід до півфіналу фінального етапу Біллі Джин Кінг. Слова наводить ВТУ.

Однозначно, я дуже задоволена нашим командним виступом, не тільки своїм власним. Це вимагає великої команди, багатьох людей, які є тут, і носять форму української збірної, а також уболівальників. Це дуже важливе очко для нас, для нашої країни, адже ми вперше пройшли до півфіналу.

Паула — чудова тенісистка і сильний боєць. Мені треба було справді наполегливо поборотися, щоб виграти цей матч. Я намагалася зосередитися на кожному розіграші. Підтримка на трибунах була чудовою. Тому з цього вийшла справді хороша битва.

Наша мета, однозначно, — це перемога. Ми тут, щоб добре виступити, щоб виграти весь турнір.