Володимир Кириченко

Нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко (№1 WTA) завершила виступи на турнірі WTA 1000 в Мадриді.

Аріна з рахунком 6:2, 2:6, 6:7(6) програла американці Хейлі Батіст (№32 WTA).

Зустріч тривала 2 години 29 хвилин. У її рамках Соболенко п'ять разів подала навиліт, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала 6 брейк-пойнтів із 17 зароблених. На рахунку Баптист 12 ейсів, 10 подвійних помилок та 6 реалізованих брейк-пойнтів із 14 зароблених.

Батіст перервала серію Соболенко з 15 перемог поспіль і стала лише другою тенісисткою, яка змогла її обіграти в 2026 році – першою була Олена Рибакіна на Australian Open.

У третьому сеті американка відіграла шість матчболів – пʼять за рахунку 4:5 не на свою користь та один на тай-брейку.

Хейлі вперше у своїй кар'єрі перемогла гравчиню із топ-5.

Нагадаємо, українка Костюк вийшла у чвертьфінал турніру у Мадриді.