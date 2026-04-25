Калініна зіграє з Осакою, Костюк — проти Пегули на турнірі у Мадриді
Матчі відбудуться 25 і 26 квітня
близько 3 годин тому
Українські тенісистки Марта Костюк (WTA 23) і Ангеліна Калініна (WTA 110) дізналися суперниць у третьому колі престижного турніру WTA 1000 у Мадриді (Іспанія).
Ангеліна Калініна вийде на корт проти експершої ракетки світу та чотириразової чемпіонки турнірів Grand Slam Наомі Осаки (WTA 15) з Японії. Матч відбудеться у суботу, 25 квітня, початок — не раніше 22:30 за київським часом.
Марта Костюк зійдеться з п'ятою ракеткою світу Джессікою Пегулою (США). Цього сезону українка вже перемагала американку у півфіналі турніру в Брисбені. Зустріч запланована на неділю, 26 квітня.
Переможниці матчів забезпечать собі місце у 1/8 фіналу змагань.
