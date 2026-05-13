Денис Сєдашов

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 10) продовжує свій тріумфальний шлях на престижному турнірі WTA 1000 у Римі. У чвертьфінальному протистоянні українка здолала представницю Казахстану Єлену Рибакіну (WTA 2).

Поєдинок тривав 2 години та 23 хвилини. Програвши перший сет, українка зуміла перехопити ініціативу та виграти дві наступні партії. За матч Світоліна виконала один ейс, припустилася п'яти подвійних помилок та реалізувала 4 з 13 брейк-пойнтів. Рибакіна реалізувла лише 4 брейк-пойнти з 20 можливих.

WTA 1000 Рим (Італія). Ґрунт. 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) — Єлена Рибакіна (Казахстан) — 2:6, 6:4, 6:4

За путівку до фіналу римського тисячника Світоліна змагатиметься з третьою ракеткою світу, полькою Ігою Швьонтек.

