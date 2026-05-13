Ястремська вийшла до чвертьфіналу ґрунтового турніру в Пармі
Українказдобула звитягу за два сети
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 52) успішно подолала бар’єр другого кола на ґрунтових змаганнях серії WTA 125 у Пармі. Українська тенісистка у двох сетах переграла бельгійку Ханне Вандевінкель (WTA 98).
Поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини. За цей час Даяна реалізувала 6 із 14 брейк-пойнтів.
WTA 125 Парма (Італія). Ґрунт. 1/8 фіналу
Ханне Вандевінкель (Бельгія) — Даяна Ястремська (Україна) — 3:6, 2:6
За вихід до півфіналу Ястремська посперечається з аргентинкою Соланою Сіеррою (WTA 72).
Стародубцева розгромила Чжан Шуай на турнірі у Франції.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
Поділитись