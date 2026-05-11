Світоліна розгромила Бартункову та вийшла до чвертьфіналу турніру у Римі
Українка здобула перемогу у двох сетах
близько 2 годин тому
Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 10) продовжує успішний виступ на престижному ґрунтовому турнірі категорії WTA 1000 в італійській столиці — Римі. У поєдинку 1/8 фіналу українка здобула переконливу перемогу над представницею Чехії Ніколою Бартунковою (WTA 94).
Зустріч тривала 1 годину 19 хвилин і завершилася у двох сетах.
WTA 1000 Рим (Італія). Ґрунт. 1/8 фіналу
Еліна Світоліна (Україна) [7] — Нікола Бартункова (Чехія) [LL] — 6:2, 6:3
Світоліна розгромила Баптіст в 1/16 фіналу турніру в Римі.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05