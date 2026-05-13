Денис Сєдашов

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 57) продовжує успішний виступ на ґрунтових кортах Парижа. У матчі 1/8 фіналу українка не залишила шансів досвідченій китаянці Чжан Шуай (WTA 73).

Поєдинок тривав лише 1 годину та 5 хвилин. Юлія домінувала протягом усієї зустрічі, віддавши суперниці лише три гейми за два сети.

WTA 125 Париж (Франція). Ґрунт. 1/8 фіналу

Чжан Шуай (Китай) — Юлія Стародубцева (Україна) — 2:6, 1:6

За вихід до півфіналу Стародубцева посперечається з переможницею американського протистояння між Еммою Наварро (WTA 35) та Кеті Волинець (WTA 104).

Стародубцева з перемоги стартувала на турнірі у Парижі, вперше обігравши Престон.