Стародубцева розгромила Чжан Шуай на турнірі у Франції
Українка здобула переконливу перемогу у двох сетах
близько 3 годин тому
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 57) продовжує успішний виступ на ґрунтових кортах Парижа. У матчі 1/8 фіналу українка не залишила шансів досвідченій китаянці Чжан Шуай (WTA 73).
Поєдинок тривав лише 1 годину та 5 хвилин. Юлія домінувала протягом усієї зустрічі, віддавши суперниці лише три гейми за два сети.
WTA 125 Париж (Франція). Ґрунт. 1/8 фіналу
Чжан Шуай (Китай) — Юлія Стародубцева (Україна) — 2:6, 1:6
За вихід до півфіналу Стародубцева посперечається з переможницею американського протистояння між Еммою Наварро (WTA 35) та Кеті Волинець (WTA 104).
Стародубцева з перемоги стартувала на турнірі у Парижі, вперше обігравши Престон.
