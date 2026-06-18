Володимир Кириченко

Австралійський тенісист Нік Кірьос, а також француз Гаель Монфіс, який проводить свій останній сезон у кар'єрі, не отримали wild-card в основну сітку чоловічого одиночного розряду на майбутньому Wimbledon. Про це свідчить документ, опублікований на офіційному сайті турніру.

Два раніше вакантні місця зайняли британські тенісисти – Гаррі Венделкен та Фелікс Гілл.

Напередодні стало відомо, що володарями wild-card турніру в Лондоні у чоловіків стали Григор Димитров (Болгарія), Стен Вавринка (Швейцарія), Тобі Семуель (Великобританія), Джек Піннінгтон-Джонс (Великобританія), Артур Феррі (Великобританія) та Джеймс Фірнлі (Великобританія).