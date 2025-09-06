Cіннер – четвертий тенісист у Відкритій ері, який дійшов до усіх фіналів на Шоломах за один сезон
Італієць продовжив переписувати історію
близько 2 годин тому
Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер з рахунком 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 обіграв представника Канади Фелікса Оже-Альяссіма (№27 ATP) і вийшов у фінал US Open-2025.
Він став четвертим тенісистом у Відкритій ері, який дійшов до усіх чотирьох фіналів турнірів Grand Slam за один сезон. Раніше це вдавалося зробити Роду Лейверу (1969), Роджеру Федереру (2006, 2007, 2009) та Новаку Джоковичу (2015, 2021, 2023). Сіннер став наймолодшим гравцем, якому вдалося це зробити.
Також він став наймолодшим тенісистом у Відкритій ері, який дійшов до 5 поспіль фіналів турнірів Grand Slam. Сіннер – 4-й гравець, якому це вдалося. Також це робили Роджер Федерер, Рафаель Надаль та Новак Джокович.
Нагадаємо, у фіналі US Open Сіннер зіграє з іспанцем Карлосом Алькарасом.