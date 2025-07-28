Володимир Кириченко

Австралійський тенісист Алекс де Мінаур (№13 ATP) переміг на турнірі ATP 500 у Вашингтоні (США).

У фіналі Алекс з рахунком 5:7, 6:1, 7:6 (3) здолав іспанця Алехандро Давидовича-Фокіну (№26 ATP).

Матч тривав 3 години 5 хвилин. З цей час австралієць відігрався з рахунку 2:5 у третьому сеті, в іспанця було 3 матчболи.

Для Фокіни це був четвертий програний фінал у кар'єрі та третій у 2025 році.

Алекс виграв 10-й трофей у кар'єрі і перший за останній рік.

Нагадаємо, українка Надія Кіченок перемогла з камбеком та стала чемпіонкою турніру WTA у Празі.