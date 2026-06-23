Дрейпер назвав трьох фаворитів футбольного чемпіонату світу-2026
Тенісист оцінив шанси збірної Англії завоювати трофей
близько 2 годин томуПідписатися в
Британський тенісист Джек Дрейпер, який раніше посідав четверту сходинку світового рейтингу, поділився думками щодо головних претендентів на перемогу на чемпіонаті світу 2026 року.
В ефірі телеканалу Sky Sports нинішня 160-та ракетка світу висловив сподівання на успіх національної команди, проте реалістично оцінив шанси інших топових збірних.
Хто, на твою думку, виграє чемпіонат світу?
Звичайно, я хочу назвати Англію. Думаю, у них є шанс, але, швидше за все, Аргентина або Іспанія.
Подрез переграла Рус і вперше вийшла до другого кола відбору Wimbledon.
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