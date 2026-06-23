Денис Сєдашов

Українська тенісистка Вероніка Подрез (144 WTA) з перемоги розпочала свій шлях у відбірковому турнірі Wimbledon-2026.

У першому раунді кваліфікації українка у двох сетах переграла представницю Нідерландів Аранчу Рус (178 WTA). Поєдинок тривав 1 годину та 28 хвилин.

Wimbledon-2026. Кваліфікація. Перше коло

Аранча Рус (Нідерланди) — Вероніка Подрез (Україна) — 4:6, 4:6

Подрез перервала серію з трьох поразок поспіль, здобула свою першу в кар'єрі перемогу на трав'яному покритті, а також вперше в житті вийшла до другого раунду відбору на турнірах серії Grand Slam.

У наступному колі кваліфікації Вероніка Подрез зустрінеться з лідеркою посіву Марією Тимофєєвою (92 WTA), яка представляє Узбекистан.

Олійникова стала 12-ю українкою, яка дебютувала в топ-50 рейтингу WTA.