Старший директор Міжнародного агентства з тенісної чесності (ITIA) Ніколь Сапстед повідомила, що Маркета Вондроушова власноруч підписала відмову від допінг-контролю у грудні 2025 року.

За словами Сапстед, інцидент стався на вулиці, коли чешка вийшла на прогулянку з собакою. Допінг-офіцер попередила тенісистку про наслідки, після чого та зафіксувала свій підпис у формі відмови. Раніше Вондроушову дискваліфікували на чотири роки.

Там була присутня лише одна співробітниця допінг-контролю. Вондроушова підписала на вулиці відмову. Вона вийшла з квартири, щоб погуляти з собакою, і ясно пояснила допінг-офіцеру, що відмовляється здавати тест. Співробітниця попросила її підписати форму для підтвердження.

Ми просимо наших допінг-офіцерів бути якомога чіткішими, коли вони працюють із гравцями. До їхніх обов'язків не входить розповідати тенісистам, за що можуть послідувати санкції або що буде в разі відмови, але мы говоримо: «Будь ласка, дайте зрозуміти, що в разі відмови будуть серйозні наслідки». Тому — так, це було пояснено. І було зрозуміло, що спортсменка не бажає брати участь у процесі.