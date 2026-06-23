Олійникова стала 12-ю українкою, яка дебютувала в топ-50 рейтингу WTA
Олександра встановила кар'єрний рекорд
близько 1 години томуПідписатися в
Олександра Олійникова стала 12-ю українською тенісисткою, яка дебютувала в топ-50 рейтингу WTA.
Вона посідає наразі 49-те місце. Також до топ-50 наразі входять Еліна Світоліна (№8 WTA) та Марта Костюк (№13 WTA).
Останньою серед українок, яка дебютувала у топ-50 – була Ангеліна Калініна в січні 2022 року.
Усі українські тенісистки, які входили до топ-50 рейтингу WTA:
Еліна Світоліна – 608 тижнів
Леся Цуренко – 233 тижні
Даяна Ястремська – 232 тижні
Олена Бондаренко – 227 тижнів
Марта Костюк – 185 тижнів
Наталія Медведєва – 144 тижні
Ангеліна Калініна – 130 тижнів
Катерина Володько – 110 тижнів
Юлія Вакуленко – 52 тижні
Олена Татаркова – 35 тижнів
Марія Коритцева – 1 тиждень
Олександра Олійникова – 1 тиждень