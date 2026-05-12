Друга ракетка світу стане суперницею Світоліної в чвертьфіналі «тисячника» в Римі
Останній очний матч тенісистки зіграли в Індіан-Веллсі
близько 2 годин тому
Визначилася суперниця української тенісистки Еліни Світоліної (№10 WTA) в чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Римі.
Еліна зустрінеться з другою ракеткою світу із Казахстану Оленою Рибакіною, яка розгромила чешку Кароліну Плішкову – 6:0, 6:2.
Це буде восьма очна зустріч тенісисток. Наразі рахунок протистояння – 4:3 на користь Рибакіної.
Останній очний матч тенісистки зіграли в березні – тоді представниця Казахстану обіграла українку в півфіналі турніру в Індіан-Веллсі.
Світоліна вшосте в карʼєрі зіграє у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Римі. Серед чинних тенісисток більше разів це робила лише Вінус Вільямс – вісім. Українка є дворазовою переможницею турніру.
Нагадаємо, в 1/8-й фіналу турніра в Римі Світоліна розгромила чешку Ніколу Бартункову.
