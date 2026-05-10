Світоліна розгромила Баптіст в 1/16 фіналу турніру в Римі
Українка здобула перемогу у двох сетах
близько 1 години тому
Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 10) успішно подолала раунд 1/16 фіналу на ґрунтовому турнірі в Італії. Українка, посіяна під 7-м номером, за 1 годину 8 хвилин розгромила американку Хейлі Баптіст (WTA 25).
WTA 1000 Рим (Італія). Ґрунт. 1/16 фіналу
Еліна Світоліна – Хейлі Баптіст – 6:1, 6:2
У наступному колі Світоліна зустрінеться з чешкою Ніколою Бартуньковою (LL).
