Травма та поразка. Світоліна поступилася 63-й ракетці світу на турнірі у Мадриді
Українка вибула зі змагань після програшу у першому колі
близько 2 годин тому
Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 7) завершила виступи на ґрунтовому турнірі WTA 1000 в Мадриді (Іспанії). У другому колі українка поступилася угорці Анні Бондар (WTA 63) у двох сетах.
Матч тривав 1 годину 30 хвилин. Світоліна не змогла реалізувати жодного з шести брейк-поїнтів, натомість двічі втратила власну подачу. У другому сеті українка брала медичний тайм-аут через пошкодження лівої стопи.
WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Ґрунт. 1/32 фіналу
Анна Бондар (Угорщина) – Еліна Світоліна (Україна) – 6:3, 6:4
