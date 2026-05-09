Стало відомо ім'я суперниці Світоліної в третьому колі «тисячника» в Римі
Це 25-а ракетка світу із США
близько 2 годин тому
Еліна Світоліна / Фото - WTA
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№10 WTA) дізналася імʼя суперниці, з якою зіграє у третьому раунді турніру WTA 1000 в Римі.
Еліна зустрінеться з американкою Хейлі Батіст (№25 WTA).
Це буде третя зустріч тенісисток. Торік американка поступилася українці у третьому колі в Римі. Цього сезону Світоліна програла Батіст у третьому раунді турніру WTA 1000 в Маямі.
Батіст у другому колі обіграла Сімону Вальтерт зі Швейцарії. Світоліна перемогла італійку Ноемі Базілетті.
Нагадаємо, українка Ангеліна Калініна залишила турнір у Римі, поступившись Сієррі у другому колі.
