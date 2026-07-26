«Дякую чеському народу за підтримку України»: Снігур виступила з промовою після фіналу в Празі
Емоційна промова українки
25 хвилин томуПідписатися в
Українська тенісистка Дар'я Снігур (WTA 54) прокоментувала свій виступ у фіналі турніру WTA 250 у Празі (Чехія), де вона поступилася австрійці Ліллі Таггер (WTA 74). Слова наводить ВТУ.
Під час церемонії нагородження українка привітала суперницю, подякувала своїй команді та окремо відзначила українських вболівальників і народ Чехії:
Спершу я хочу привітати тебе, Ліллі. Вітання тобі та твоїй команді, ви на це заслуговуєте. Який чудовий тиждень для тебе. Мої щирі вітання.
Я хочу сказати дякую директору турніру, супервайзеру, всім суддям, боллкідам. Це чудовий турнір з дивовижною атмосферою.
Я хочу подякувати моєму тренеру, моїм спаринг-партнерам, моїм тренерам з фітнесу, тренеру з фітнесу з Києва, моєму фізіотерапевту, моїм батькам. Я зіграла лише свій перший фінал WTA. Сподіваюся, не останній.
І я хочу сказати дякую всім уболівальникам, які дивилися наш матч сьогодні і протягом цього тижня. Це неймовірно. Особливо вболівальникам з українськими прапорами. Це дуже важливо.
І велике дякую чеському народу за вашу підтримку України. Це дуже важливо для нас у цей час. Дуже вам дякую. Велике дякую за все. Слава Україні!
Снігур не змогла здобути свій перший титул WTA, програвши австрійці Таггер.
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