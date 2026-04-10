Джоковіч оголосив, коли планує завершити професійну кар’єру
Серб хоче зачохлити ракетку після Ігор-2028
близько 1 години тому
Чинний олімпійський чемпіон Новак Джоковіч розповів про свої плани щодо завершення професійних виступів. Сербський тенісист розраховує виступити на Олімпійських іграх 2028 у Лос-Анджелесі, які мають стати фінальною точкою в його кар'єрі. Слова наводить Sportal Serbia.
Я хотів би завершити кар’еру на Олімпійських іграх 2028 року з сербським прапором у руках, це було б прекрасно. Але як воно буде, не можу сказати чесно, тому що є деякі речі, які перебувають поза моїм контролем. Але я буду намагатися зберегти фізичне та психологічне здоров’я.
Марченко – про матч з Польщею в Кубку Біллі Джин Кінг: «Ми приїхали перемагати – це наша головна мета».
