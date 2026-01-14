Джокович достроково завершив тренування на Australian Open
Причина — біль у шиї
близько 1 години тому
Сербський тенісист Новак Джокович (4 ATP) достроково припинив вечірнє тренування на Australian Open.
Заняття тривало лише близько 12 хвилин, після чого серб був змушений зупинитися через біль у шиї.
За інформацією Punto de Break, Джоковичу знадобилася допомога фізіотерапевта. Обставини та серйозність ушкодження наразі не уточнюються.
