Денис Сєдашов

Сербський тенісист Новак Джокович (4 ATP) достроково припинив вечірнє тренування на Australian Open.

Заняття тривало лише близько 12 хвилин, після чого серб був змушений зупинитися через біль у шиї.

За інформацією Punto de Break, Джоковичу знадобилася допомога фізіотерапевта. Обставини та серйозність ушкодження наразі не уточнюються.

