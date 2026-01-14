Михайло Цирук

Уже найближчої неділі, 18 січня, у Мельбурні стартує перший турнір серії Грендслем у 2026 році - Australian Open. Україна точно буде представлена на цьому святі тенісу, і саме зараз визначається, якою кількістю, адже цими днями триває кваліфікація до основної сітки. Пропонуємо розібратися, коли і за кого вболівати у відборі.

Впевнений старт сезону від лідерок

Як би не завершилася кваліфікація, певне представництво в фінальній частині АО-2026 Україна вже має, адже наші топи потрапляють туди напряму. Це Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та, що стало приємною несподіванкою, 25-річна Олександра Олійникова, про яку до минулого сезону, будьмо відверті, чув далеко не кожен шанувальник українського тенісу.

Та почнемо з більш звичних імен. Головні надії українських уболівальників, звісно ж, покладатимуться на 12-ту та 20-ту ракетку світу - Еліну Світоліну та Марту Костюк. І ці надії зовсім не безпідставні, адже новий сезон найсильніші з українок розпочали просто феєрично.

Світоліна тріумфувала на урнірі WTA 250 в новозеландському Окленді. Так, далеко не найстатуснішому та найрейтинговішому, однак трофей, як то кажуть, не пахне, а 19-й титул, здобутий у 23-му фіналі в карʼєрі - тим паче. На шляху до свого тріумфу Світоліна віддала суперницям лише один сет, який у чвертьфіналі програла британці Сонай Картал (6:4; 6:7; 7:6). А от усіх інших перемогла всуху.

Та ще цікавіше на першому мейджорі сезону буде стежити за Мартою Костюк. Вона, на відміну від першої ракетки нашої країни, трофей не здобула, однак попри це видала турнір, за який їй можна лише поаплодувати. Костюк виступала на значно престижнішому змаганні WTA 500 у Брісбені, і за підсумками турніру має повне право пишатися собою. Марта грала проти найсильніших тенісисток світу, і пройшла цей шлях до самого кінця, діставшись фіналу, у якому, на жаль, поступилася лідерці світового рейтингу Арині Сабалєнко.

Втім, ця поразка не повинна завадити Марті підійти до АО у хорошому психологічному стані (а він, іноді, стає для Костюк одним з вирішальних факторів). За весь минулий рік вона лише одного разу перемогла суперницю з топ-10, а у першому турнірі 2026-го має вже три таких перемоги. Тож, маємо всі підстави чекати від неї яскравого виступу й у Мельбурні.

Звісно, для розуміння перспектив наших лідерок потрібно бачити турнірну сітку, якої поки що немає. Та наразі все виглядає так, що і Світоліна, і Костюк здатні зробити українським вболівальникам приємний сюрприз.

А що там Ястремська?

Справжньою експерткою з сюрпризів на Australian Open є Даяна Ястремська, адже її феєричний півфінал у 2024 році житиме в памʼяті українських уболівальників ще довго. Проте цей сезон 27 ракетка світу розпочала не так яскраво, як Світоліна й Костюк.

Сказати, що це було геть погано, також не можна. На турнірі у Брісбені Ястремська дісталася третього кола, здолавши у другому міцну Лейлу Фернандес (6:1; 6:2) та вилетівши в трьох сетах від Джессіки Пегули (7:5; 2:6; 3:6), що, в принципі, зовсім не соромно.

Трохи зіпсував враження від старту Даяни 500-ник в Аделаїді, де українка вже в першому колі розгромно поступилася чешці Катеріні Сіняковій (0:6; 1:6). Та загалом робити будь-які висновки щодо Ястремської наразі зарано, тож поживемо - побачимо. Знову ж таки, дуже багато буде залежати від суперниць на старті турніру та подальшої сітки.

Хто така Олександра Олійникова?

За всієї поваги до нашої тенісистки, це питання досі залишається актуальним для багатьох. Не менш актуальне - що вона робить в основній сітці АО, тож відповідаємо. Про Олександру Олійникову ви справді могли чути не так багато, оскільки вона навіть не виступає на рівні серйозних турнірів WTA, обмежуючись челендерами, турнірами ITF та WTA 125.

Втім 2025 рік став для Олійникової справді проривним, і це позначилося на її позиції у світовому рейтингу. Минулого року Олександра виграла одразу пʼять турнірів: в італійському Санта-Маргеріта, словенському Порторожі, Гаазі, Толентіно та чилійській Коліні. Останні два турніри - це вже 125-ники, яких у українки вже загалом три за карʼєру.

Проривний сезон дозволив Олександрі піднятися аж на 90 сходинку світового рейтингу, встановивши новий особистий рекорд у карʼєрі. Звісно, очікувань в основній сітці від неї жодних, адже для Олійникової це буде дебютний АО, та й загалом дебютний виступ у фінальній частині Грендслему. Тож можна лише побажати їй насолодитися цим моментом, а результат - то вже питання другорядне.

То що там з кваліфікацією?

Нарешті, переходимо до наших кваліфаєрок та навіть кваліфаєрів (так так, чоловічий теніс в Україні також існує). Ба більше, наш єдиний представник у чоловічій кваліфікації, 166-та ракетка світу Віталій Сачко, навіть зумів подолати перший раунд, перемігши норвежця Віктора Дурасовіча (6:3; 7:6). Проте в півфіналі відбору Сачко, на жаль, дуже драматично та прикро поступився Ліаму Дракслю з Канади (3:6; 7:5; 6:7), тож українського чоловіка в основній сітці мейджора ми поки не побачимо.

Значно оптимістичніше все у жінок, де кваліфікацію долають троє спортсменок: Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Дарʼя Снігур. І всі вони зуміли дістатися до фінального матчу відбору, тож за найсприятливіших обставин Україна може мати в основній сітці АО одразу сім представниць.

Юлія Стародубцева вже встигла розібратися з француженкою Аліс Тубелло (6:2; 3:6; 6:0) та предсавницею Греції Деспіною Папаміхаїл (6:1; 6:2), а в фіналі кваліфікації, що відбудеться в ніч на четвер, зустрінеться з болгаркою Вікторією Томовою, і шанси тут, відверто, 50 на 50.

Дарʼї Снігур було трохи простіше: на старті відбору вона перемогла польку Катаржину Каву (6:1; 2:6; 6:2), а от другу суперницю, канадійку Карсон Бренстайн, пройшла на відмові за рахунку 6:4; 4:2. Фінал відбору, що пройде зранку 15 січня, буде принциповим, адже там на Снігур чекає 31-річна білоруска Олександра Соснович.

Найвпевненіше кваліфікацію поки проходить Ангеліна Калініна, яка попри спад у карʼєрі все ж має певний рівень, який, як то кажуть, не пропʼєш. На шляху до основної сітки колишня перша ракетка України поки не віддала жодного сету, обігравши представницю Тайваню Джоанну Гарленд (7:5; 6:2) та нідерландку Анук Куверманс (7:6; 6:0).

У фіналі, вже найближчої ночі, на Ангеліну чекає представниця Польщі Мая Хвалінська. Тож завтра у українського тенісу дуже важливий та відповідальний день. Вболіваємо за наших та віримо у максимально можливе представництво в фінальній частині.

У матеріалі використані фото Getty images