Денис Сєдашов

Сербський тенісист Новак Джокович (8 АТР) успішно подолав стартовий раунд на Wimbledon-2026. У матчі першого кола він у чотирьох сетах переміг представника Китаю У Ібіна (102 ATP) з рахунком 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Тенісисти провели на корті 3 години 16 хвилин. За цей час Джокович виконав 15 ейсів, не припустився жодної подвійної помилки та реалізував 3 із 6 брейк-пойнтів. Його суперник також відзначився 15 подачами навиліт, зробив одну подвійну помилку, але зміг скористатися лише одним брейк-пойнтом із 11 спроб.

У другому колі турніру Новак Джокович зіграє проти грецького тенісиста Стефаноса Циципаса.

Українок поменшало. Олійникова та Ястремська по-різному виступили у першому колі Wimbledon.