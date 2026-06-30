Джокович пробився до другого кола Wimbledon-2026
Титулований серб здобув звитягу у чотирьох сетах
близько 4 годин томуПідписатися в
Сербський тенісист Новак Джокович (8 АТР) успішно подолав стартовий раунд на Wimbledon-2026. У матчі першого кола він у чотирьох сетах переміг представника Китаю У Ібіна (102 ATP) з рахунком 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.
Тенісисти провели на корті 3 години 16 хвилин. За цей час Джокович виконав 15 ейсів, не припустився жодної подвійної помилки та реалізував 3 із 6 брейк-пойнтів. Його суперник також відзначився 15 подачами навиліт, зробив одну подвійну помилку, але зміг скористатися лише одним брейк-пойнтом із 11 спроб.
У другому колі турніру Новак Джокович зіграє проти грецького тенісиста Стефаноса Циципаса.
Українок поменшало. Олійникова та Ястремська по-різному виступили у першому колі Wimbledon.
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