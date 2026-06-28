Денис Сєдашов

Український тенісист Олексій Крутих (530 ATP) завоював титул на ґрунтовому турнірі серії ITF (WTT) M15, що завершився в німецькому Камені. У фінальному поєдинку він упевнено обіграв представника Німеччини Беніто Санчеса Мартінеса (1103 ATP) з рахунком 6:1, 6:3.

Для перемоги 26-річному українцю знадобилася 1 година та 40 хвилин. Протягом зустрічі Крутих продемонстрував високу ефективність на брейк-пойнтах, реалізувавши 5 із 9 можливостей, тоді як суперник зумів відповісти лише одним брейком із семи спроб. Також Олексій виконав два ейси та виграв 64% очок на своїй подачі, припустившись двох подвійних помилок.

ITF M15. Камень (Німеччина). Фінал

Олексій Крутих (Україна) — Беніто Санчес Мартінес (Німеччина) — 6:1, 6:3

Цей трофей став для Олексія Крутих другим у поточному сезоні 2026 року та сьомим одиночним титулом серії ITF у професійній кар'єрі.

Соболєва виграла ґрунтовий турнір у Польщі.