Радукану розгромно програла Рибакіній у третьому колі US Open-2025
Казахстанська тенісистка здобула перемогу у двох сетах
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Чемпіонка US Open-2021 Емма Радукану (36 WTA) зазнала поразки у третьому колі Відкритого чемпіонату США-2025. Її здолала тріумфаторка Wimbledon-2022, казахстанська тенісистка Єлєна Рибакіна (10 WTA) — 6:1, 6:2.
За вихід до чвертьфіналу вона зустрінеться з переможницею матчу між Маркетою Вондроушовою (Чехія) та Жасмін Паоліні (Італія).
Жіночий турнір одиночного розряду US Open-2025 триває з 24 серпня по 6 вересня.
Визначилася суперниця Костюк у третьому колі US Open.
