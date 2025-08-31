Володимир Кириченко

У ніч із 30 на 31 серпня у матчі третього кола Відкритого чемпіонату США-2025 зустрічалися представник Німеччини Александр Зверєв (АТР, 3) та канадець Фелікс Оже-Альясім (АТР, 27).

Матч закінчився перемогою канадця у трьох сетах: 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4.

Матч тривав 3 години та 47 хвилин. Оже-Альясім за цей час виконав 11 подач навиліт, припустився восьми подвійних помилок і реалізував три з шести зароблених брейк-пойнтів.

Зверєв має 12 ейсів, п'ять подвійних помилок і дві з дев'яти реалізованих брейк-пойнта.

У наступному колі канадець зустрінеться з нейтральним спортсменом із росії Андрієм Рубльовим.

Нагадаємо, українка Марта Костюк обіграла Діан Паррі та вийшла в 1/8 фіналу US Open-2025.