Джокович залишився за бортом топ-5 рейтингу АТР, Коболлі дебютував у десятці кращих
Першою ракеткою світу залишився зірковий італієць
35 хвилин томуПідписатися в
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг організації.
Першою ракеткою світу залишився італієць Яннік Сіннер.
Переможець Roland Garros Александр Звєрєв, який займає третє місце в рейтингу, скоротив відставання від Карлоса Алькараса.
Фіналіст французького мейджора Флавіо Коболлі дебютував у топ-10.
Перша ракетка України Віталій Сачко опустився на 215-те місце.
Рейтинг ATP станом на 8 червня:
1. Яннік Сіннер (Італія) – 13500
2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 9960
3. Александр Звєрєв (Німеччина) – 7305
4. (+2) Фелікс Оже-Альясім (Канада) – 4440
5. Бен Шелтон (США) – 3920
6. (+1) Алекс де Мінаур (Австралія) – 3905
7. (-3) Новак Джокович (Сербія) – 3760
8. Даніїл Медведєв – 3760
9. Тейлор Фріц (США) – 3720
10 (+4). Флавіо Коболлі (Італія) – 3540
...
215. (-5) Віталій Сачко (Україна) – 266
378. (+93) Вадим Урсу (Україна) – 128
448. (+26) Ерік Ваншельбойм (Україна) – 107
450. (-32) В’ячеслав Бєлінський (Україна) – 106
512. (+4) Георгій Кравченко (Україна) – 84
529. (-22) Владислав Орлов (Україна) – 79
Нагадаємо, Звєрєв для перемоги на мейджорі зіграв більше матчів, ніж будь-який інший гравець в історії.