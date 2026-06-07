Звєрєв повторив унікальне досягнення Феррера на Roland Garros
Німець сьогодні може вперше у кар'єрі виграти Шолом
37 хвилин томуПідписатися в
Третя ракетка світу німецький тенісист Олександр Звєрєв здобув 44 перемогу в одиночному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції, обігравши в півфіналі поточного турніру чеха Якуба Меншика (АТР, 27).
Матч тривав 2 години 59 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 на користь німця.
Завдяки цьому успіху Звєрєв зрівнявся за кількістю перемог на Roland Garros із колишнім іспанським тенісистом Давидом Феррером – в обох по 44 виграні матчі.
Це найкращий показник у Відкритій ері серед гравців, яким жодного разу не вдавалося здобути титул у Парижі.
У фіналі турніру Звєрєв зустрінеться з італійським тенісистом Флавіо Коболлі. Матч відбудеться, сьогодні, початок – о 16.00 за Києвом.
Нагадаємо, визначилася переможниця Roland Garros-2026.
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