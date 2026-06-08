Володимир Кириченко

Олімпійський чемпіон-2020 в одиночному розряді, третя ракетка світу німецький тенісист Александр Звєрєв здобув 125 перемогу в одиночних матчах на турнірах Великого шолома в кар'єрі.

Це більше, ніж у будь-якого гравця у Відкриту еру на шляху до першого титулу на мейджорі. Про це повідомляє OptaAce.

Раніше лідером за цим показником був Горан Іванішевич (104). Енді Маррею знадобилося 100 матчів, Стену Ваврінці – 75, а Домініку Тіму – 67.

125 - Alexander Zverev has claimed a 125th career Men's Singles match win at Grand Slam events - the most of any player in the Open Era en route to a maiden Grand Slam title. Wait.#RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/s7TS9SW6FT — OptaAce (@OptaAce) June 7, 2026

Вчора, 7 червня, у фіналі Звєрєв здолав 14 ракетку світу італійця Флавіо Коболлі з рахунком 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Для Олександра титул Roland Garros-2026 став першим на турнірах Великого шолома. Раніше він програв у трьох фіналах.

Нагадаємо, Звєрєв повторив унікальне досягнення Феррера на Roland Garros.