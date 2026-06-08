Звєрєв для перемоги на мейджорі зіграв більше матчів, ніж будь-який інший гравець в історії
Лідером за цим показником був легендарний хорват
19 хвилин томуПідписатися в
Олімпійський чемпіон-2020 в одиночному розряді, третя ракетка світу німецький тенісист Александр Звєрєв здобув 125 перемогу в одиночних матчах на турнірах Великого шолома в кар'єрі.
Це більше, ніж у будь-якого гравця у Відкриту еру на шляху до першого титулу на мейджорі. Про це повідомляє OptaAce.
Раніше лідером за цим показником був Горан Іванішевич (104). Енді Маррею знадобилося 100 матчів, Стену Ваврінці – 75, а Домініку Тіму – 67.
Вчора, 7 червня, у фіналі Звєрєв здолав 14 ракетку світу італійця Флавіо Коболлі з рахунком 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
Для Олександра титул Roland Garros-2026 став першим на турнірах Великого шолома. Раніше він програв у трьох фіналах.
Нагадаємо, Звєрєв повторив унікальне досягнення Феррера на Roland Garros.