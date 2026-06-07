Звєрєв у п'яти сетах переграв Коболлі та виграв Roland Garros
Для німця це перший титул Grand Slam
близько 2 годин томуПідписатися в
Німецький тенісист Александр Звєрєв став переможцем Відкритого чемпіонату Франції. У фінальному матчі третя ракетка світу переграв італійця Флавіо Коболлі (14 ATP).
Поєдинок тривав 4 години 16 хвилин і завершився у п'яти сетах. Звєрєв виконав шість ейсів, припустився дев'яти подвійних помилок та реалізував 8 брейк-пойнтів із 19. Коболлі також шість разів подав навиліт, двічі помилився на заміні та реалізував 3 з 8 брейк-пойнтів.
Roland Garros. Чоловіки. Фінал
Флавіо Коболлі (Італія) – Алєксандр Звєрєв (Німеччина) – 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (5), 1:6
Для німецького спортсмена цей титул на Roland Garros став першою перемогою на турнірах Великого шолома в кар'єрі.
Визначилася переможниця Roland Garros-2026.