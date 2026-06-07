Денис Сєдашов

Німецький тенісист Александр Звєрєв став переможцем Відкритого чемпіонату Франції. У фінальному матчі третя ракетка світу переграв італійця Флавіо Коболлі (14 ATP).

Поєдинок тривав 4 години 16 хвилин і завершився у п'яти сетах. Звєрєв виконав шість ейсів, припустився дев'яти подвійних помилок та реалізував 8 брейк-пойнтів із 19. Коболлі також шість разів подав навиліт, двічі помилився на заміні та реалізував 3 з 8 брейк-пойнтів.

Roland Garros. Чоловіки. Фінал

Флавіо Коболлі (Італія) – Алєксандр Звєрєв (Німеччина) – 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (5), 1:6

Для німецького спортсмена цей титул на Roland Garros став першою перемогою на турнірах Великого шолома в кар'єрі.

Визначилася переможниця Roland Garros-2026.