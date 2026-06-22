Денис Сєдашов

Чемпіонку Wimbledon-2023 Маркету Вондроушову відсторонили від професійного тенісу на чотири роки. Незалежний трибунал призначив колишній шостій ракетці світу максимальне покарання за порушення антидопінгових правил. Слова наводить ITA.

Інцидент стався у грудні 2025 року, коли 26-річна чеська тенісистка відмовилася проходити тестування та не впустила офіцера допінг-контролю.

Під час слухань Вондроушова пояснювала свої дії гострою стресовою реакцією, проблемами з психічним здоров’ям і побоюваннями за власну безпеку.

Трибунал розглянув аргументи спортсменки та свідчення допінг-офіцера, проте дійшов висновку, що надані докази не містять переконливого виправдання для відмови від процедури.

Дискваліфікація тенісистки діятиме до 21 червня 2030 року. Рішення не є остаточним і може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді (CAS).

Легендарна Вільямс отримала wild card в основу Wimbledon-2026.