Володимир Кириченко

Українські тенісистки Дар’я Снігур (№78 WTA) та Ангеліна Калініна (№70 WTA) зіграли очний матч у першому раунді турніру WTA 250 в Істборні.

Снігур програла з рахунком 6:7, 5:7.

Матч тривав 1 годину і 55 хвилин. За цей час Снігур 3 рази подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і використала 4/8 брейк-пойнтів. Калініна оформила 2 подачі навиліт, зробила 7 подвійних помилок і 5/12 брейк-пойнтів.

Це була їхня третя офіційна зустріч – у попередніх двох матчах сильнішою була Дар’я.

У першому колі кваліфікації Снігур перемогла американку Софію Кенін, а в другому обіграла хорватку Петру Марчинко. Калініна розпочала виступи з основної сітки.

Ангеліна у другому колі зіграє проти сильнішої в парі Маккартні Кесслер – Дар’я Касаткіна.

Нагадаємо, Світоліна зберегла місце у топ-10 рейтингу WTA, Ястремська втратила 16 позицій.