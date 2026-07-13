Денис Сєдашов

Колишня дев'ята ракетка світу Роберто Баутіста-Агут (180 АТР) заявив про завершення професійної кар'єри у віці 38 років. Останнім для нього став виставковий турнір «Кубок короля» в Іспанії.

Кубок короля з тенісу став моїм останнім турніром у професійній кар'єрі. Мені хотілося, щоб це відбулося в Іспанії, і цей знаковий турнір став ідеальним місцем для того, щоб попрощатися. Дякую всім, хто був поруч зі мною на цьому шляху, і тенісу — за все, що він мені дав. Роберто Баутіста-Агут

За свою кар'єру Баутіста-Агут здобув 12 титулів ATP в одиночному розряді та виходив до півфіналу Wimbledon у 2019 році.

Звєрєв випередив Алькараса і став другою ракеткою світу, Сачко – в топ-200 рейтингу АТР.