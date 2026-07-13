Ексдев'ята ракетка світу Роберто Баутіста-Агут завершив кар'єру
Іспанець вирішив поставити крапку в кар'єрі
близько 3 годин томуПідписатися в
Колишня дев'ята ракетка світу Роберто Баутіста-Агут (180 АТР) заявив про завершення професійної кар'єри у віці 38 років. Останнім для нього став виставковий турнір «Кубок короля» в Іспанії.
Кубок короля з тенісу став моїм останнім турніром у професійній кар'єрі. Мені хотілося, щоб це відбулося в Іспанії, і цей знаковий турнір став ідеальним місцем для того, щоб попрощатися.
Дякую всім, хто був поруч зі мною на цьому шляху, і тенісу — за все, що він мені дав.
За свою кар'єру Баутіста-Агут здобув 12 титулів ATP в одиночному розряді та виходив до півфіналу Wimbledon у 2019 році.
Звєрєв випередив Алькараса і став другою ракеткою світу, Сачко – в топ-200 рейтингу АТР.