Звєрєв випередив Алькараса і став другою ракеткою світу, Сачко – в топ-200 рейтингу АТР
Джокович піднявся на одну позицію
близько 3 годин томуПідписатися в
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг організації станом на 13 липня.
Перша ракетка України Віталій Сачко піднявся на 195-ту позицію.
Другою ракеткою світу після Wimbledon-2026 став німець Александр Звєрєв.
Рейтинг ATP станом на 13 липня:
1. Яннік Сіннер (Італія) – 13450
2 (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8480
3 (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8160
4. Фелікс Оже-Альясім (Канада) – 4740
5 (6). Алекс де Мінаур (Австралія) – 4110
6 (5). Бен Шелтон (США) – 3770
7 (8). Новак Джокович (Сербія) – 3760
8 (9). Данило Медведєв – 3670
9 (10). Флавіо Коболлі (Італія) – 3460
10 (7). Тейлор Фріц (США) – 3365
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195 (198). Віталій Сачко (Україна) – 284
398 (403). Георгій Кравченко (Україна) – 125
415 (393). Вадим Урсу (Україна) – 115
443 (493). Владислав Орлов (Україна) – 105
480 (478). В’ячеслав Бєлінський (Україна) – 93
483 (486). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 92