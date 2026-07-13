Перша ракетка світу Яннік Сіннер прокоментував захист титулу на Wimbledon. У фінальному поєдинку італійський тенісист у чотирьох сетах обіграв німця Александра Звєрєва (2 АТР).

Після перемоги італієць опублікував допис у соціальних мережах, де подякував своїй команді за підтримку та роботу.

Кров, піт і щасливі сльози! Цього команда штовхає мене вперед, кидає мені виклик і ніколи не підводить.

Без вас я б точно тут не опинився. Не можу повірити, що ми зробили це знову. Дякую всім, хто зробив це можливим! До зустрічі наступного року, Wimbledon.