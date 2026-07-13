«Кров, піт і сльози щастя»: Сіннер емоційно відреагував на захист титулу на Wimbledon
Італієць здобув перемогу у чотирьох сетах
близько 1 години томуПідписатися в
Перша ракетка світу Яннік Сіннер прокоментував захист титулу на Wimbledon. У фінальному поєдинку італійський тенісист у чотирьох сетах обіграв німця Александра Звєрєва (2 АТР).
Після перемоги італієць опублікував допис у соціальних мережах, де подякував своїй команді за підтримку та роботу.
Кров, піт і щасливі сльози! Цього команда штовхає мене вперед, кидає мені виклик і ніколи не підводить.
Без вас я б точно тут не опинився. Не можу повірити, що ми зробили це знову. Дякую всім, хто зробив це можливим! До зустрічі наступного року, Wimbledon.
Звєрєв випередив Алькараса і став другою ракеткою світу, Сачко – в топ-200 рейтингу АТР.
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