Володимир Кириченко

12 липня на Wimbledon визначиться переможець 2025 року. За титул на Шоломі знову змагатимуться італієць Яннік Сіннер (WTA 1) та іспанець Карлос Алькарас (WTA 2).

Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Пряму трансляцію гри можете подивитися на платформі Setanta та Youtube-каналі Setanta Sports.

Діючим чемпіоном турніру є іспанець Карлос Алькарас. У минулорічному фіналі він обіграв серба Новака Джоковича у трьох партіях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

Нагадаємо, Іга Швьонтек – переможниця Wimbledon-2025 у жіночому одиночному розряді.