Фріц став чемпіоном турніру ATP-500 у Вашингтоні
Американський тенісист виграв 11-й титул у кар'єрі
Десята ракетка світу Тейлор Фріц здобув перемогу на турнірі серії ATP-500 у Вашингтоні (США). У фінальному поєдинку 28-річний американський тенісист у двох сетах здолав представника Іспанії Рафаеля Ходара (24 ATP).
Зустріч тривала 1 годину та 48 хвилин. Протягом матчу Фріц подав 6 ейсів, припустився 3 подвійних помилок і реалізував 2 з 3 брейк-поїнтів. У доробку Ходара 5 подач навыліт, 3 подвійні помилки та 1 реалізований брейк-поїнт із 3.
ATP 500 Вашингтон. Хард. Фінал
Тейлор Фріц (США) — Рафаель Ходар (Іспанія) — 7:6 (7:2), 6:4
Цей трофей став для Фріца 11-м у кар'єрі на турнірах під егідою ATP.
Калініна програла 77-й ракетці світу на старті змагань у Канаді.
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