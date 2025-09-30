Володимир Кириченко

Дворазова переможниця турнірів Великого шолома, третя ракетка світу американська тенісистка Корі Гауфф вийшла до 1/4 фіналу турніру категорії WTA 1000 у Пекіні (Китай).

У четвертому колі Гауфф здобула перемогу над швейцаркою Беліндою Бенчич (WTA, 16) з рахунком 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Матч тривав 2 години 29 хвилин. За цей час Гауфф виконала чотири подачі навиліт, припустилася восьми подвійних помилок і реалізувала 4 брейк-пойнти з 12. На рахунку Бенчич жодного ейсу, п'ять подвійних помилок і 3 реалізованих брейк-пойнти з 7.

У 1/4 фіналу турніру у Пекіні Гауфф зіграє з переможницею матчу Маккартні Кесслер (США) – Єва Лис (Німеччина).

Нагадаємо, українка Марта Костюк залишила білоруску Саснович за бортом «тисячника» у Пекіні.