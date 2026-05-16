Гауфф – про фінал «тисячника» в Римі: «Світоліна не відступить»
Американська тенісиситка відзначила рівень Еліни
39 хвилин тому
Четверта ракетка світу американка Корі Гауфф для прес-служби WTA поділилася очікуваннями від фіналу турніру WTA 1000 в Римі.
Гауфф зіграє проти українки Еліни Світоліної (№10 WTA). Матч відбудеться сьогодні, 16 травня. Початок фіналу – 18:00 за київським часом.
«Вона добре рухається. Я програвала їй кілька разів цього року. Тож просто розумію, що розіграші будуть довгими і вона також не відступить.
Думаю, вона теж дуже добре грає на ґрунті. Тож це буде якісний фінал».
Цього року українка перемагала американку двічі – у чвертьфіналі Australian Open та у півфіналі турніру в Дубаї.
