Корі Гауфф стала першою фіналісткою турніру WTA 1000 у Римі
Американка перемогла у півфіналі Сорану Кирстю
близько 2 годин тому
Четверта ракетка світу Корі Гауфф вдруге поспіль зіграє у фіналі престижного ґрунтового турніру в Італії. У півфіналі американка впевнено здолала представницю Румунії Сорану Кирстю (WTA 27).
Матч тривав 1 годину та 25 хвилин. За цей час Гауфф не виконала жодного ейсу, припустилася однієї подвійної помилки, проте продемонструвала високу ефективність на прийомі, реалізувавши 5 із 6 брейк-пойнтів. Кирстя натомість реалізувала 3 з 5 шансів на брейк та виконала три подачі навиліт.
WTA 1000 Рим (Італія). Ґрунт. 1/2 фіналу
Сорана Кирстя (Румунія) — Корі Гауфф (США) — 4:6, 3:6
Суперниця Гауфф у битві за титул визначиться у другому півфіналі, де зустрінуться лідерка світового рейтингу Іга Швьонтек та перша ракетка України Еліна Світоліна.
