Денис Сєдашов

Четверта ракетка світу Корі Гауфф вдруге поспіль зіграє у фіналі престижного ґрунтового турніру в Італії. У півфіналі американка впевнено здолала представницю Румунії Сорану Кирстю (WTA 27).

Матч тривав 1 годину та 25 хвилин. За цей час Гауфф не виконала жодного ейсу, припустилася однієї подвійної помилки, проте продемонструвала високу ефективність на прийомі, реалізувавши 5 із 6 брейк-пойнтів. Кирстя натомість реалізувала 3 з 5 шансів на брейк та виконала три подачі навиліт.

WTA 1000 Рим (Італія). Ґрунт. 1/2 фіналу

Сорана Кирстя (Румунія) — Корі Гауфф (США) — 4:6, 3:6

Суперниця Гауфф у битві за титул визначиться у другому півфіналі, де зустрінуться лідерка світового рейтингу Іга Швьонтек та перша ракетка України Еліна Світоліна.

