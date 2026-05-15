Ястремська не дограла півфінал у Пармі: відомий новий час початку зустрічі
Гру було зупинено через негоду
Півфінальний поєдинок ґрунтового турніру WTA 125 в італійській Пармі між українкою Даяною Ястремською (WTA 52) та іспанкою Джессікою Бузас Манейро (WTA 51) не зміг завершитися у запланований термін.
Організатори змагань змушені були призупинити зустріч у п'ятницю, 15 травня, через затяжний дощ. Тенісистки пішли з корту наприкінці першої партії за рахунку 6:5 на користь іспанки, коли на подачі Ястремської було зафіксовано «менше» (40:А).
Матч перенесено на суботу, 16 травня. Гра поновиться о 12:00 за київським часом.
