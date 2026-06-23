Калініна дізналася суперницю у другому колі турніру в Істборні
Українка зіграє проти Маккартні Кесслер
близько 1 години томуПідписатися в
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (70 WTA) визначилася з опоненткою в 1/8 фіналу на турнірі WTA 250 в Істборні.
За вихід до наступного раунду українка посперечається з 26-річною американкою Маккартні Кесслер (62 WTA). У своєму стартовому поєдинку Кесслер завдала поразки представниці Австралії Дарії Касаткіній (68 WTA) у двох сетах — 6:3, 7:6 (3).
Нагадаємо, сама Калініна на старті змагань переграла свою співвітчизницю Дар’ю Снігур (78 WTA).
Поєдинок між Ангеліною Калініною та Маккартні Кесслер запланований на середу, 24 червня.
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