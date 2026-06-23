Денис Сєдашов

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (70 WTA) визначилася з опоненткою в 1/8 фіналу на турнірі WTA 250 в Істборні.

За вихід до наступного раунду українка посперечається з 26-річною американкою Маккартні Кесслер (62 WTA). У своєму стартовому поєдинку Кесслер завдала поразки представниці Австралії Дарії Касаткіній (68 WTA) у двох сетах — 6:3, 7:6 (3).

Нагадаємо, сама Калініна на старті змагань переграла свою співвітчизницю Дар’ю Снігур (78 WTA).

Поєдинок між Ангеліною Калініною та Маккартні Кесслер запланований на середу, 24 червня.